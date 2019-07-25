Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Болезни и лечение

Земле предрекли страшную эпидемию заболеваний, неизвестных науке

672 Читать материал на украинском

Повышение температуры на Земле угрожает человечеству возникновением эпидемии грибковых заболеваний, которые ранее не были известны науке.

К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в США, передает EurekAlert. Именно глобальное потепление считают фактором появления смертельного грибка Candida auris.

Новости
Умер ребенок: в квартирах украинцев размножился опаснейший грибок

"Необычно, что Candida auris появился одновременно на трех разных континентах, и изоляты из Индии, Южной Африки и Южной Америки не связаны между собой. Что-то случилось, чтобы позволить этому организму активно размножаться и вызывать болезнь. Тогда мы решили проверить гипотезу об изменении климата", – отметила завкафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса Артуро Касадеваль.

Она добавила, что по мере того, как климат становится теплее, некоторые из этих организмов, включая Candida auris, адаптировались к более высокой температуре.

Candida auris может расти при более высоких температурах, чем большинство других грибков.

Candida auris

Candida auris

The Economic Times

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был открыт смертельный грибок, нечувствительный к антибиотикам.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины