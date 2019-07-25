Земле предрекли страшную эпидемию заболеваний, неизвестных науке

Повышение температуры на Земле угрожает человечеству возникновением эпидемии грибковых заболеваний, которые ранее не были известны науке.

К такому выводу пришли исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в США, передает EurekAlert. Именно глобальное потепление считают фактором появления смертельного грибка Candida auris.

"Необычно, что Candida auris появился одновременно на трех разных континентах, и изоляты из Индии, Южной Африки и Южной Америки не связаны между собой. Что-то случилось, чтобы позволить этому организму активно размножаться и вызывать болезнь. Тогда мы решили проверить гипотезу об изменении климата", – отметила завкафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса Артуро Касадеваль.

Она добавила, что по мере того, как климат становится теплее, некоторые из этих организмов, включая Candida auris, адаптировались к более высокой температуре.

Candida auris может расти при более высоких температурах, чем большинство других грибков.

Candida auris The Economic Times

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был открыт смертельный грибок, нечувствительный к антибиотикам.

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