Заразились от насекомых: в Запорожье вспыхнула редкая смертельная болезнь

По состоянию на 4 октября в Запорожской области у восьми человек диагностировали лихорадку Западного Нила.

Это заболевание было выявлено при исследовании материала от больных с лихорадкой неустановленной этиологии, передает "Миг".

Исследования проводились в вирусологической лаборатории ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины".

Предполагается, что переносчиками вируса стали комары либо клещи. Всего в период с 2006 по 2017 год диагноз заболевания был установлен 43 больным, которые проживали в городах Запорожье, Бердянск, Энергодар, а также в Васильевском, Вольнянском, Гуляйпольском, Запорожском, Токмакском, Черниговском, Акимовском районах.

Отметим, лихорадка Западного Нила - тяжелое вирусное заболевание, распространенное в странах с жарким климатом. Вирус не передается от человека к человеку. Наиболее подвержены возникновению заболевания люди с ослабленным иммунитетом.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Саратском районе Одесской области была зафиксирована вспышка сибирской язвы - в больницу попало уже пять человек.