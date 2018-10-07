Чистим зубы регулярно, все запломбировано, а изо рта продолжается зловоние? Терапевт направляет к стоматологу, стоматолог - к ЛОРу, а тот, греша на желудок, отфутболивает к гастроэнтерологу. Последний же справедливо заявляет, что запах физически не способен покинуть желудок, так как пищевод в покое находится в спавшемся состоянии на всем своем протяжении. В результате пациенты доводят себя до паранойи и депрессии в борьбе с этой проблемой, глотают ополаскиватели стаканами, жуют Орбит пачками, но все без результата. Между тем в исследованиях было доказано, что плохой запах изо рта (галитоз) вызван патогенной микрофлорой ЛОР-органов. В этой статье я расскажу о причинах развития галитоза, о том как правильно выявить у себя неприятный запах изо рта и как избавиться от этой проблемы.

Причина возникновения галитоза

Неприятный запах обусловлен метантиолом, сероводородом и диметилсульфидом (одоранты) - это продукты расщепления белков пищи анаэробными бактериями, обитающими на языке и в десневых карманах. Их представители есть во рту и у здорового человека среди других сотен видов микроорганизмов, но нормальная микрофлора и иммунитет легко ограничивают их численность и активность. С чего же начинается бардак - почему эти хулиганы устраивает во рту хаос и зловоние, но самое главное - как решить проблему?

Все начинается в детстве каждого из нас. Запах изо рта младенца напоминает легкий запах моцареллы, от которого серотонин ударяет в голову молодым мамам. Но дело не в том, что рацион у пупсиков ограничен лишь молоком - ведь оно содержит не меньшее разнообразие белков, чем взрослая пища. Дело в отсутствии анаэробных бактерий, которые гибнут от иммуноглобулинов и лизоцима грудного молока. Поэтому изменения запаха происходит не после введения прикорма, а одновременно с отменой грудного вскармливания и, как следствие, с заселения организма условно-патогенными анаэробами.

А дальше детки впервые заболевают бактериальными инфекциями ЛОР-органов, и все мамы знакомятся с антибиотиками и антисептиками - этакие спецназовцы зачищающие площадь как от врагов, так и от лояльных организму бактерий. А теперь представьте: чтобы восстановить естественную микрофлору, нужно возродить популяцию из более чем 700 различных и метаболически зависящих друг от друга видов бактерий! Это будет происходить месяцами и годами, если такое вообще возможно. Бифидок и кефирчек не помогут - они могут предложить лишь нежизнеспособные лакто- и бифидо- бактерии. Вот как выглядит здоровая микрофлора рта, хотя, чтобы покрасить все бактерии, флуоресцентных красителей и цветов видимого спектра не хватит.

Но свято место пусто не бывает, и освободившиеся ниши на слизистой ЛОР-органов заселяются патогенной мкрофлорой. И опять по кругу: спреи-антисептики-антибиотики. Тем временем будет накапливаться букет хронических инфекций с устойчивостью к препаратам. Например, у меня к 30 годам в коллекции были острые и хронические пневмонии, бронхиты, ангины, фарингиты и ларингиты, кариес и стоматиты. И все это неизбежно сопровождалось галитозом. Все инфекционные заболевания ЛОР органов и рта (в том числе, в скрытой форме) сопровождаются галитозом. Думаете, у вас такого нет? Не торопитесь дышать в ладошку - это бесполезно. Как же тогда правильно выполнить самодиагностику галитоза?

Самодиагностика галитоза

Молекулы одорантов постоянно присутствуют на обонятельных хеморецепторах, поэтому ваш нос привыкает к их постоянной концентрации и соотношению компонентов смеси, а мозг воспринимает данную информацию как фон. Как говорится, свое не пахнет, поэтому дышать в ладошку - бесполезный самообман. А вот когда мы общаемся с человеком, который выдыхает более высокие концентрации и/или с иным соотношением одорантов, нос сообщает в мозг информацию о новом для себя "букете".

Таким образом, как бы не был зловонен выдыхаемый нами воздух, ужаснуться этим парфюмом сможет только другой человек. Однако не каждый осмелится спросить у своего друга или супруга о зловонии изо рта. Но стоматологи придумали хитрый способ самодиагностики. Необходимо серединой языка лизнуть кожу на руке, дать высохнуть минуту и только потом нюхать. Физика данного метода заключается в том, что только после испарения слюны и прогрева кожи вонючие одоранты начинают активно возгоняться, так как в воде они почти не растворяются, а температура кипения, например, диметилсульфида 37 °C. Изменение их концентрации на хеморецепторах идентифицируется носом и воспринимается мозгом как новый и незнакомый запах, четко давая осознать всю его "прелесть".

В норме легкий запах должен быть, так как условно-патогенные анаэробные бактерии в небольших количествах присутствуют у всех людей. Однако, если запах имеет отталкивающий характер, то это очевидный признак галитоза, и окружающие люди его наверняка замечают.

Лечение галитоза и инфекций ЛОР-органов

Ну раз уж теперь все так очевидно, нашли ли ученые решение проблемы? Еще в 1970 году было установлено, что бактерия Streptococcus salivarius одной из первых колонизирует стерильный рот новорожденного в процессе его прохождения через родовые пути. Спустя 34 года крупное исследование микрофлоры ЛОР-органов у школьников установило, что у детей не болеющих ОРЗ на слизистых присутствует как раз этот самый штамм бактерии. Оказалось, что эта дружественная нам бактерия активно продуцирует бактерицидный фактор (BLIS), подавляющий размножение патогенных бактерий, в том числе, вызывающих галитоз.

Затем исследователи вывели лабораторный штамм (Blis-k12), раскрыли формулу BLIS и уже надеялись, что орошение слизистых этим веществом поможет лечить инфекции и предотвращать галитоз. Но эффект оказался таким же как у антибиотиков, антисептиков и ополаскивателей - заодно с плохими бактериями уничтожаются дружественные, а после отмены происходят рецидивы заболеваний. Как оказалось, секрет Streptococcus salivarius заключается в том, что данная бактерия синтезирует BLIS лишь там, где патогенные бактерии быстро размножаются, тем самым не подавляя нормальную микрофлору в целом. И тогда исследователи решили заселять слизистые ЛОР-органов живым штаммом. Данная стратегия уже показала эффективность в профилактике и терапии таких заболеваний как фарингит, ларингит, отит, тонзиллит (ангина), кариеса, ну и, как следствие этих заболеваний, - ликвидируется галитоз.

Клинические исследования применения штамма Blis-k12 на детях 3-13 лет с рецидивирующими инфекциями горла показали снижение заболеваемости на 90%. Клинический эффект сохранялся еще 6 месяцев после отмены препарата, что можно объяснить успешным заселением штамма в его естественные ниши. При этом потребность в антибиотикотерапии сократилась в 30 раз по сравнению с контролем. Кроме того, с помощью пробиотика удалось на 80% сократить частоту вирусных инфекций. Что касается галитоза, то в испытаниях на добровольцах, имеющих изначально высокие концентрации одорантов в выдыхаемом воздухе, применение Blis-k12 позволило у 85% испытуемых предотвратить выделение неприятного запаха. Несмотря на доказанную эффективность и безопасность, препараты на основе Blis k12 до сих пор в России не продаются. Между тем за рубежом зарегистрировано уже десятки препаратов под разными брендами.

Но я бы не стал так погружаться в данную тему без собственного опыта. Ведь пока врач сам не переболеет - он еще не дока. О своей борьбе с хроническим фарингитом и галитозом я часто писал в диалогах с читателями. Все началось несколько лет назад, когда сын пошел в детский сад. Он начал регулярно заболевать сам и приносить инфекции домой - тогда я и стал болеть практически перманентно. Год назад на очередном профосмотре в носу и зеве у меня обнаружился Золотистый стафилококк, но прописанное лечение в виде спреев, леденцов, антибиотиков и бактериофагов помогало на 3-5 дней, после чего болезнь начиналась вновь.

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