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/Болезни и лечение

За 20 лет до симптомов: обнаружены признаки болезни Паркинсона

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Ученые обнаружили ранние признаки болезни Паркинсона, которые проявляются еще за 15-20 лет до появления первых симптомов заболевания.

По словам исследователей из Королевского колледжа Лондона, их находка может помочь в разработке новых методов борьбы с болезнью, но для этого понадобятся дополнительные исследования, передает BBC.

Болезнь Паркинсона - это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, присущее людям пожилого возраста. Среди основных симптомов - тремор и замедленность движений, также заболевание может вызывать депрессивное состояние, проблемы со сном и памятью.

Считается, что болезнь напрямую связана с недостаточной выработкой дофамина - его уровень в мозге больных существенно меньше, чем у здоровых людей.

Иллюстрация

Иллюстрация

Depositphotos

Однако исследователи пришли к выводу, что первыми сигналами болезни могут быть изменения в выработке не дофамина, а серотонина.

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Болезнь Паркинсона: врач назвала группы риска

Ученые изучили снимки мозга 14 человек - все они имеют мутации в последовательности белка альфа-синуклеина, а это резко повышает риск заболевания болезнью Паркинсона.

У половины этой группы болезнь Паркинсона уже диагностирована, у других - никакие симптомы еще не проявлялись. Это делает их идеальными кандидатами для проведения исследования развития болезни.

За 20 лет до симптомов: обнаружены признаки болезни Паркинсона

Ученые сравнили снимки мозга каждого из пациентов со снимками мозга 65 других больных, а также 25 полностью здоровых добровольцев, которые согласились принять участие в исследовании.

Выяснилось, что сигналом развития болезни Паркинсона является нарушение в работе серотониновой системы, которая в частности отвечает за настроение, аппетит, мышления и движения.

"Наши результаты показывают, что раннее выявление изменений в серотониновой системе может открыть двери для разработки новых методов лечения, которые позволят замедлить и в конечном итоге предотвратить развитие болезни Паркинсона", - говорит один из авторов исследования профессор Мариос Политис.

Как сообщал OBOZREVATEL, болезнь Паркинсона научились диагностировать за 30 секунд.

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