"Я соромлюсь свого тіла": украинка ужаснула бородавками

15 марта на канале СТБ вышел 7 выпуск программы "Я соромлюсь свого тіла-5", в котором эксперты программы помогли пациентам, оказавшимся в беде.

Несмотря на несколько трудных пациентов, одной из самых трудных за всю историю шоу стала Екатерина Сологуб, тело которой покрыто бородавками.

Со своей проблемой Катя столкнулась пять лет назад – когда ей исполнилось тринадцать. Обследовавший ее тогда дерматолог признался, что с такими новообразованиями сталкивается впервые.

Девушка прошла лечение в столице методом криодеструкции, но вскоре странные бородавки образовались вновь, и даже в большем количестве. Из-за своей болезни юная пациентка превратилась в затворницу: Катя боится, что кто-нибудь заметит ее проблему. Бородавками покрылись руки, ноги и половые органы.

Врач проекта осмотрела образования на теле девушки и подтвердила, что они являются слишком твердыми, гноятся и не похожи на обычные бородавки. Кроме того, новые элементы возникают быстрее на фоне травмирования.

Врачи взялись за этот сложный случай. Смогли ли они помочь юной пациентке - смотрите в видео.

По материалам СТБ

Смотреть онлайн 7 выпуск "Я соромлюсь свого тіла" от 15.03.18

Как сообщал "Обозреватель", украинка шокировала своей опухолью в шоу "Я соромлюсь свого тіла".