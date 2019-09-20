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/ Болезни и лечение

Вызывают зависимость: врачи назвали самые опасные лекарства

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Многие популярные лекарства вызывают зависимость, что может очень сильно навредить человеческому организму. Среди таких препаратов оказались бензодиазепины, фенобарбитал, нафтизин, габапентин, а также, на удивление, различные витаминно-минеральные комплексы и жирные кислоты в капсулах.

Нарокологи и психиатры рассказали "Лайфу" об опасностях. Так, спирт в сочетании с фенобарбиталом вызывает риски зависимости от двух компонентов. Это обусловлено количеством и частотой употребления.

Также при долгом употреблении барбитуратов возможно развитие слабоумия и других разрушительных процессов, связанных с поражением мозга, что часто проявляется в виде нарушения интеллекта, памяти и мышления. Дело в том, что эти препараты с вызывают атрофию горизонтальной коры.

Бензодиазепины опасны своим высоким потенциалом злоупотребления. При сочетании с алкоголем они могут повлечь за собою тяжелые последствия, вплоть до летального исхода.

Врачи назвали самые опасные лекарства

Врачи назвали самые опасные лекарства

Многие сторонники ЗОЖ бесконтрольно употребляют в огромном количестве различные витаминно-минеральные комплексы, а также жирные кислоты в капсулах. Это тоже вызывает зависимость. "Посадка" на такие препараты происходит по психологическим причинам, но последствия являются физиологическими.

Избыточное потребление обезболивающих приводит к серьезным нарушениям в работе выделительной системы организма, страдают печень, почки, ЖКТ и сердечно-сосудистая система. Эти лекарства вызывают зависимость на уровне мнимого облегчения боли.

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Постоянное применение нафтизина или нафазолина вызывает медикаментозный ринит. Сосудосуживающие препараты формируют как психологическую, так и физиологическую зависимость – и в таком случае "без них уже невозможно дышать".

Человек, который регулярно пьет гепатопротекторные лекарства, может маскировать за этим проблему, которая реально существует. Естественное облегчение боли люди связывают с приемом препарата, "подсаживаются" на него и в итоге не обследуются.

Габапентин, который обычно назначают при эпилепсии, провоцирует эмоциональный подъем. Но в случае болезни, например, депрессии – только стабилизирует психику, а при длительном применении еще и вызывает привыкание.

Так, реабилитация зависимых от аптечных препаратов проходит сложнее, чем в случае "классических наркоманов".

Как сообщал OBOZREVATEL, опиоидные болеутоляющие становятся все более распространенными с каждым годом, несмотря на то, что могут вызывать опасные для жизни зависимости, в ряде случаев приводящие к смерти.

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лекарства
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