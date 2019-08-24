Вызывает рак: врач раскрыл смертельную опасность популярного лакомства

Варенье с косточками может грозить смертельной опасностью для человека.

В косточках вишни, абрикосов, персиков и других плодов содержится амигдалин – вещество, которое в организме преобразуется в синильную кислоту – один из самых сильнодействующих ядов. Об этом сообщил "АиФ" специалист по фитохимии, автор книг кулинарных рецептов, кандидат фармацевтиче­ских наук Игорь Сокольский.

Чем дольше оно хранится, тем больше яда перейдет в варенье. Поэтому косточки следует либо извлекать, либо съедать такое варенье как можно быстрее.

Варенье с косточками pixabay.com

Не используйте плоды с признаками гнили или плесени, в них содержатся микотоксины – крайне опасные соединения, которые относятся к канцерогенам и могут спровоцировать развитие рака.

Микотоксины выдерживают даже многоступенчатую термическую обработку. Поэтому овощи и фрукты для заготовок должны быть свежими и качественными.

Если же варенье покрылось плесенью, то это говорит о том, что в банке размножились плесневые микроскопические грибы, которые продуцируют все те же микотоксины, которіе незаметно отравляющие организм.

Бороться с плесенью бесполезно – варенье придется выбросить. Перерабатывать продукты из банок со вздувшимися крышками тоже нежелательно – это чревато пищевым отравлением.

Впредь будьте внимательнее – чаще всего причиной вздутия крышек и появления плесени служит несоблюдение рецептуры (недостаток сахара, соли, уксуса) и технологии приготовления (неправильная термическая обработка). Консервация может портиться из-за плохо вымытых ингредиентов или недостаточной очистки емкостей.

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