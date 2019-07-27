Вызывает рак: ученые заявили об опасности популярного лекарства

Препарат "Азатиоприн", предназначенный для лечения болезней кишечника, может вызвать рак кожи.

К такому выводу пришли ученые из Университета Данди, Лондонского университета королевы Марии и Института Сэнгера, пишет Pharma.net.

"Азатиоприн" активно используют при таких болезнях как васкулит, артрит и воспалительные болезни кишечника. У ученых и ранее были подозрения относительно рисков препарата, а новое исследование лишь подтвердило их предположения: применение "Азатиоприна" вызывает высокую фоточувствительность и увеличивает процент риска мутаций клеток кожи. Эти факторы могут привести плоскоклеточной карциноме.

Авторы новой работы отметили, что пациенты, которые получают лечение с помощью препарата, должны проходить дополнительные осмотры, позволяющие вовремя диагностировать имеющиеся очаги поражения. Также им стоит заботиться о круглогодичной защите кожи от солнца.

Ученые проанализировали истории болезней 37 пациентов с раком кожи. Количество примеров этого заболевания, связанного с приемом медикаментов с "Азатиоприном", было не очень значительное. Однако ученые уверены, что эта связь нуждается в более тщательном изучении. Людям с заболеваниями кишечника и артритом не следует пренебрегать защитой от ультрафиолета.

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