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/Болезни и лечение

Вызывает ожоги! Врач предупредила любителей природы об опасном растении

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Буйство зелени летом радует глаз и хочется больше времени проводить на природе. Однако не стоит терять бдительность, поскольку не все растения безопасны. Есть виды, которые впечатляют своими непривычно большими размерами и ядовитыми свойствами.

Любителям природы и дачникам врач-эксперт Людмила Смолина посоветовала держаться подальше от опасного представителя флоры – борщевика, который достигает до трех метров высоту.

"Два вида борщевика – Сосновского (Heracleum sosnowskyi) и Мантегацци (Heracleum mantegazzianum), в период цветения являются опасными для человека. Их сок содержит ядовитые вещества – фуранокумарины. Эти фотосенсибилизирующие соединения повышают чувствительность к ультрафиолетовому излучению. При попадании на кожу они вызывают сильнейшие ожоги солнечными лучами", – рассказывает специалист.

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Борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского

Иллюстрация

В случае контакта с растением врач настоятельно рекомендует избегать попадания на кожу солнечного света. Сок необходимо тщательно смыть с мылом, можно использовать противоожоговое средство. Появившиеся волдыри лечить как ожоги. Сам волдырь лучше не трогать – так рана быстрее заживет.

Ранее MedOboz писал, что возбудители таких инфекций как ботулизм, дифтерия и столбняк, входят в тройку продуцентов самых мощных ядов.

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Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
ожог
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