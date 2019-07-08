Вызывает ожоги! Врач предупредила любителей природы об опасном растении

Буйство зелени летом радует глаз и хочется больше времени проводить на природе. Однако не стоит терять бдительность, поскольку не все растения безопасны. Есть виды, которые впечатляют своими непривычно большими размерами и ядовитыми свойствами.

Любителям природы и дачникам врач-эксперт Людмила Смолина посоветовала держаться подальше от опасного представителя флоры – борщевика, который достигает до трех метров высоту.

"Два вида борщевика – Сосновского (Heracleum sosnowskyi) и Мантегацци (Heracleum mantegazzianum), в период цветения являются опасными для человека. Их сок содержит ядовитые вещества – фуранокумарины. Эти фотосенсибилизирующие соединения повышают чувствительность к ультрафиолетовому излучению. При попадании на кожу они вызывают сильнейшие ожоги солнечными лучами", – рассказывает специалист.

Борщевик Сосновского Иллюстрация

В случае контакта с растением врач настоятельно рекомендует избегать попадания на кожу солнечного света. Сок необходимо тщательно смыть с мылом, можно использовать противоожоговое средство. Появившиеся волдыри лечить как ожоги. Сам волдырь лучше не трогать – так рана быстрее заживет.

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