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/ Болезни и лечение

Выяснилась неожиданная опасность стиральной машины

1.6т Читать материал на украинском

Экономный режим в стиральных машинах может быть опасным для здоровья человека, так как он не позволяет уничтожать бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Данное исследование провели после того, как в одной из больниц немецкого Бонна медики попросили объяснить причину продолжительной эпидемии, пишут "Известия".

В результате оказалось, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины скапливается множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии.

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Стиральная машина несет опасность

Стиральная машина несет опасность

Иллюстрация

При стирке в экономном режиме они не уничтожаются, поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком.

Поэтому ученые посоветовали не использовать данный режим, особенно людям с хроническими инфекциями и незаживающими ранами.

Как сообщал OBOZREVATEL, основная опасность смартфонов для здоровья человека состоит в большом количестве бактерий, возникающих там из-за постоянного использования в общественных местах.

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Место
Германия
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