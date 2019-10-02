Выяснилась неожиданная опасность стиральной машины

Экономный режим в стиральных машинах может быть опасным для здоровья человека, так как он не позволяет уничтожать бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Данное исследование провели после того, как в одной из больниц немецкого Бонна медики попросили объяснить причину продолжительной эпидемии, пишут "Известия".

В результате оказалось, что в емкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины скапливается множество бактерий, близких к возбудителям пневмонии.

Стиральная машина несет опасность Иллюстрация

При стирке в экономном режиме они не уничтожаются, поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком.

Поэтому ученые посоветовали не использовать данный режим, особенно людям с хроническими инфекциями и незаживающими ранами.

Как сообщал OBOZREVATEL, основная опасность смартфонов для здоровья человека состоит в большом количестве бактерий, возникающих там из-за постоянного использования в общественных местах.

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