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Выяснилась неожиданная опасность бессонницы

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Люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще избегают контактов с другими людьми.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета Беркли. В исследовании приняли участие 18 молодых людей, которые прошли обследование после нормального ночного сна и бессонницы, передает "Лента.ру".

Результаты сканирования мозга показали, что в мозге плохо отдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Другая область мозга, обеспечивающая социальные взаимодействия, наоборот, оказалась менее активной.

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Во второй части исследования более тысячи сторонних наблюдателей просмотрели запись эксперимента, не зная о том, что участники были лишены сна. По их мнению, испытуемые были одинокими людьми, которые избегали общения с окружающими.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых под руководством Чунь Шинг Квона из Килского университета (Великобритания) пришла к выводу, что длительный сон вызывает проблемы с сердцем и повышает риск преждевременной смерти.

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