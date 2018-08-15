Выяснилась неожиданная опасность бессонницы

Люди, которые испытывают проблемы со сном, чувствуют себя одинокими и чаще избегают контактов с другими людьми.

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета Беркли. В исследовании приняли участие 18 молодых людей, которые прошли обследование после нормального ночного сна и бессонницы, передает "Лента.ру".

Результаты сканирования мозга показали, что в мозге плохо отдохнувших испытуемых была задействована нейронная цепь, отвечающая за реакцию на потенциальные угрозы. Другая область мозга, обеспечивающая социальные взаимодействия, наоборот, оказалась менее активной.

Во второй части исследования более тысячи сторонних наблюдателей просмотрели запись эксперимента, не зная о том, что участники были лишены сна. По их мнению, испытуемые были одинокими людьми, которые избегали общения с окружающими.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа ученых под руководством Чунь Шинг Квона из Килского университета (Великобритания) пришла к выводу, что длительный сон вызывает проблемы с сердцем и повышает риск преждевременной смерти.