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/Болезни и лечение

Выступал против вакцинации: политик заболел ветрянкой

3.3тЧитать материал на украинском

Президент северо-восточного автономного округа Италии Массимилиано Федрига заболел ветрянкой.

Он выступал против принятия закона, обязывающего родителей делать прививки детям, сообщает The Times.

Федрига провел в больнице четыре дня. Врачи его уже выписали и отправили домой.

Закон об обязательной вакцинации от 12 болезней, включая ветряную оспу, корь и полиомиелит, приняли в Италии в 2017 году. Детям без прививок запретили посещать школы и детские сады. На родителей, которые не вакцинируют детей школьного возраста, наложили большие штрафы.

Политик назвал действия властей "сталинскими". Он уверен, что с обществом нужно договариваться, а не навязывать ему правила.

Массимилиано Федрига

Массимилиано Федрига

Sky TG24

После госпитализации Федрига не изменил свое мнение. Утверждает, что заразился не от своих детей, потому что необходимые прививки им сделали.

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Итальянский врач Роберто Буриони заявил, что госпитализация Федриги должна стать тревожным звонком для взрослых, которые не хотят вакцинироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на постоянной основе ввели запрет на популярную вакцину от ветрянки.

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Место
Италия
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Борисс Робот
Борисс Робот
ему бы оспу или корь на крайняк... может тогда мнение поменялось бы..а так легко отделался...
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