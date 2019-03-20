Выступал против вакцинации: политик заболел ветрянкой

Президент северо-восточного автономного округа Италии Массимилиано Федрига заболел ветрянкой.

Он выступал против принятия закона, обязывающего родителей делать прививки детям, сообщает The Times.

Федрига провел в больнице четыре дня. Врачи его уже выписали и отправили домой.

Закон об обязательной вакцинации от 12 болезней, включая ветряную оспу, корь и полиомиелит, приняли в Италии в 2017 году. Детям без прививок запретили посещать школы и детские сады. На родителей, которые не вакцинируют детей школьного возраста, наложили большие штрафы.

Политик назвал действия властей "сталинскими". Он уверен, что с обществом нужно договариваться, а не навязывать ему правила.

Массимилиано Федрига Sky TG24

После госпитализации Федрига не изменил свое мнение. Утверждает, что заразился не от своих детей, потому что необходимые прививки им сделали.

Итальянский врач Роберто Буриони заявил, что госпитализация Федриги должна стать тревожным звонком для взрослых, которые не хотят вакцинироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на постоянной основе ввели запрет на популярную вакцину от ветрянки.

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