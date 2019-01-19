Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

''Выше ноги!'' Ученые побороли ''болезнь'', косящую миллионы людей

1.6тЧитать материал на украинском

Американские ученые доказали эффективность подставки для ног при хронических запорах.

Подставка помогает сильнее согнуть колени и почти присесть на корточки, что позволяет выпрямить прямую кишку и облегчает дефекацию, сообщает Journal of Clinical Gastroenterology.

Новости
Улучшают здоровье и самочувствие: медики назвали самые полезные напитки

Ученые провели эксперимент, где привлекли 52 добровольца в среднем в возрасте 29 лет. В течение двух недель они ходили в туалет без такой подставки для ног, а затем две недели использовали ее. За время эксперимента участники в целом 1119 раз сходили в туалет "по большому", причем 735 раза без подставки для ног и 384 – с подставкой.

Исследование доказало, что подставка 3,64 раза увеличивает вероятность полного опорожнения кишечника и на 77% сокращает затруднения при дефекации. Кроме того, без использования подставки у них на 25% увеличивалось время, которое они просиживали в туалете, хотя и не читали при этом газету и не писали сообщения по телефону.

''Выше ноги!'' Ученые побороли ''болезнь'', косящую миллионы людей

Ученые отметили, что не стоит пытаться поднимать ноги без какой-либо подставки, сидя на унитазе, так как это будет слишком неестественной позицией, не предназначенной для похода в туалет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун предупредила мужчин об опасной болезни.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины