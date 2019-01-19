''Выше ноги!'' Ученые побороли ''болезнь'', косящую миллионы людей

Американские ученые доказали эффективность подставки для ног при хронических запорах.

Подставка помогает сильнее согнуть колени и почти присесть на корточки, что позволяет выпрямить прямую кишку и облегчает дефекацию, сообщает Journal of Clinical Gastroenterology.

Ученые провели эксперимент, где привлекли 52 добровольца в среднем в возрасте 29 лет. В течение двух недель они ходили в туалет без такой подставки для ног, а затем две недели использовали ее. За время эксперимента участники в целом 1119 раз сходили в туалет "по большому", причем 735 раза без подставки для ног и 384 – с подставкой.

Исследование доказало, что подставка 3,64 раза увеличивает вероятность полного опорожнения кишечника и на 77% сокращает затруднения при дефекации. Кроме того, без использования подставки у них на 25% увеличивалось время, которое они просиживали в туалете, хотя и не читали при этом газету и не писали сообщения по телефону.

Ученые отметили, что не стоит пытаться поднимать ноги без какой-либо подставки, сидя на унитазе, так как это будет слишком неестественной позицией, не предназначенной для похода в туалет.

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