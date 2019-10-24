Вырабатывал алкоголь: мужчина 8 лет страдал от редкой болезни

В США 46-летний мужчина восемь лет страдал от "синдрома автопивоварни" – редкого заболевания, при котором в организме образуется спирт.

Проблемы у пациента начались, когда он закончил принимать курс антибиотиков после травмы пальца, пишет BMJ Open Gastroenterology.

С того времени он начал страдать провалами в памяти, чувствовал подавленность и боролся со вспышками гнева. Поэтому с этими симптомами его отправили к психиатру, однако назначенные антидепрессанты не помогли.

Пиво 24 канал

Ситуация обострилась, когда мужчине выписали штраф за вождение в нетрезвом виде. Хотя он не пил, алкотестер показал, что в организме содержалось 0,2 промилле алкоголя – будто он выпил несколько бокалов пива.

Диагноз мужчине поставили врачи Ричмондского университета: в анализах пациента они обнаружили дрожжи и грибок, которые превращали углеводы из его пищи в алкоголь.

Американец избавился от синдрома после приема противогрибковых препаратов и шестинедельной диеты, которая исключала углеводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Бристоля (Великобритания) перенесла 30 ампутаций за шесть лет из-за редкой болезни Рейно, которая влияет на кровообращение в руках и ногах.

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