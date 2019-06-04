Выпадение волос и быстрорастущие ногти могут быть симптомом серьезного заболевания

Такие вещи как выпадение волос и ускорение роста ногтей могут быть признаками наличия сложного заболевания, первые симптомы которого врачи, как правило, упускают из виду.

Хелена Стоун рассказала историю своей болезни известной как

комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) - это тяжелое и стойкое состояние, поражающее конечности человека.

Спустя шесть лет после того, как Хелена растянула связки на ноге, она все еще не может прийти в себя. Девушке было 16 лет, когда она каталась на каяке, и, потреяв равновесие, выпала из лодки и подвернула правую ногу.

Резкая сильная боль в колене застала ее врасплох.

"Колено было опухшим, красным и воспаленным, но я рассчитывала, что это пройдет через несколько дней", - говорит Хелена, которой сейчас 22 года.

Она пошла к своему врачу, который рекомендовал противовоспалительные средства и отдых. Но через четыре месяца ее колено все еще не заживало, поэтому, используя медицинскую страховку своей семьи, Хелена пережила 10 месяцев физиотерапии в клинике спортивных травм. Но это не только не помогло, а наоборот, ухудшило состояние девушки, пишет Daily Mail.

"Физиотерапия причиняла сильную боль, и я чувствовала, что упражнения ухудшают мое состояние. Боль была постоянной и даже не давала мне уснуть. Мне пришлось отказаться от каякинга и моей мечты представлять свою страну в этом виде спорта. Тем не менее, не было никаких признаков воспаления при сканировании МРТ, и анализы крови на другие состояния, такие как ревматоидный артрит, были отрицательными", - вспоминает Хелена Стоун.

Через год после начала болезни колено увеличилось вдвое по сравнению с нормальным размером, и кожа на ноге изменила цвет.

"Это выглядело так, как будто это был сильный ушиб, кожа стала сверхчувствительной, даже легкое прикосновение к колену вызвало сильное жжение, эта новая нервная боль начала распространяться по всей моей ноге", - говорит девушка.

Только через 18 месяцев после травмы у Хелены был диагностирован комплексный регионарный болевой синдром.

КРБС часто связан с травмой или раной (даже легкая рана, такая как мозоль или растяжение связок может стать точкой отсчета), но в 5-10% случаев болезнь возникает спонтанно без какой-либо очевидной причины.

Таким состоянием женщины страдают чаще мужчины, и его, как правило, диагностируют у пациентов в возрасте около 50 лет. Медики подчитали, что только в Великобритании синдромом КРБС поражены около 10 тысяч людей.

Большинство из пациентов в течении одного года выздоравливает, либо с помощью лечения, либо спонтанно, но приблизительно 20% больных не могут справиться с болезнью и их боль бывает настолько изнурительной, что некоторые решают ампутировать пораженную конечность.

В 7% случаев, как и в случае с Хеленой, боль распространяется на другие области тела.

Очень важно начать лечение КРБС на ранних стадиях, но многие врачи общей практики и пациенты понятия не имеют об этом синдроме и его симптомах.

Профессор сестринской практики в Университете Западной Англии Кэнди МакКейб участвовала в разработке новых правил диагностирования данного синдрома.

"У синдрома есть некоторые необычные симптомы, которые должны насторожить врачей. Наряду с болью, непропорциональной травме, они включают кожу, чувствительную к прикосновениям и отекам, и густые черные волосы, растущие возле эпицентра боли. Часто волосы на теле начинают выпадать, а ногти, наоборот, растут быстрее обычного. Возможно, это связано с увеличением кровотока в больной конечности", - говорит Кэнди МакКейб.

Хотя причина синдрома до сих пор точно не выявлена, медики предполагают, что это своего рода иммунный ответ на боль.

"Ключ к лечению для пациентов заключается в том, чтобы облегчить боль в достаточной степени, чтобы они могли сосредоточиться на реабилитации, - объяснил консультант по обезболивающим препаратам лондонского Barts Health Trust Серж Николич.

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