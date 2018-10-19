Опасные клещи атакуют украинцев осенью: что нужно знать

Обычно о появлении клещей предупреждают ранней весной. Именно тогда СМИ напоминают людям, что пора им поберечься. Но на самом деле, эти насекомые прекрасно себя чувствуют до первых заморозков. Идеальная температура для их существования 20°С. Учитывая теплый октябрь в Украине, OBOZREVATEL разобрался, какую опасную болезнь переносят клещи и как от них защититься.

Симптомы

С начала 2018 года, в Украине болезнью Лайма, которая передается через укус клеща, заразилось около 2,5 тысяч человек. Опасность клещевого боррелиоза заключается в том, что если не выявить болезнь на ранних стадиях и своевременно не начать лечение, она может закончится инвалидностью и даже смертью пациента. Вакцины от болезни Лайма нет.

В месте укуса клеща спустя 5-11 дней появляются покрасневшие папулы. Это не специфический симптом болезни Лайма, а реакция организма на укус насекомого. Если через несколько суток область покраснения увеличилась и появилось красное кольцо, которое ограничивает участок кожи неизменённого цвета – это однозначный симптом клещевого боррелиоза. Правда, иногда может появляться сыпь на лице, крапивница и даже конъюнктивит.

Кроме высыпаний на коже, самочувствие человека ухудшается, как при гриппе: поднимается температура, пациент чувствует ломоту в теле, головную боль, вялость.

На второй стадии у больного могут отмечаться: светобоязнь, расстройства сна, нарушение чувствительности конечностей, паралич лицевых нервов, боли в груди и одышка.

Третья стадия заболевания развивается только через 1,5-2 года. Начинают проявляться аутоиммунные нарушения. У больных может наблюдаться деменция, эпилептические припадки, нарушения сознания и, кроме того, кожа становится похожей на смятую бумагу.

Несвоевременная диагностика и лечение могут привести к тому, что инфекция распространится по организму поражая суставы, сердце и нервную систему. Через несколько недель или месяцев может развиться односторонний паралич лица, нарушения двигательной функции и даже менингит.

Тем не менее, если лечение неэффективно, пациент вообще не обратился за помощью или не выполняет предписание врача, это чревато тем, что болезнь обретет хроническую форму и у человека будут время от времени наступать рецидивы.

С укусами клещей в украинские больницы обращаются в среднем 20 тысяч пациентов в год. Именно потому важно правильно защищаться от этих насекомых.

Где обитают клещи?

Многие люди считают, что клещи живут только в лесу, и только на деревьях. Как иначе это насекомое могло оказаться за шиворотом? Но самом деле, клещи обитают в не только в лесу. Для этих насекомых важна влажность воздуха - не менее 80%, а значит возле рек и озер, они тоже прекрасно себя чувствуют. Следует отметить, что даже в мегаполисе отмечается множество случаев укусов клещами, как людей, так и домашних питомцев.

А теперь про уютные гнезда клещей на деревьях. Взрослые клещи не поднимаются выше, чем на полтора метра над землей, а верхняя планка личинки и вовсе 30 сантиметров. В основном они располагаются в траве, на кустах, на ветках, и на поваленных деревьях и пнях.

Как защититься?

Осенью человеку защититься проще, ведь многие носят закрытую одежду. Но когда в октябре температура поднимается до 20 градусов и выше – люди начинают раздеваться.

Если вы решили отметить последние теплые дни на природе позаботьтесь о закрытой одежде и защитных аэрозолях или кремах. По возвращению домой стоит проверить все предметы, которые вы принесли с собой на наличие клещей.

Особое внимание следует уделять домашним любимцам. Их нужно осматривать после каждой прогулки, даже если они обработаны средством от клещей. Особенно если животному позволяется запрыгивать на кровать, диван или кресла. Если у собаки густая шерсть коричневого, серого или другого темного цвета – лучше при осмотре дополнительно использовать фонарик. Обратите внимание, что клещей не всегда можно найти наощупь.

О питомцах

Когда речь идет клещах, многие люди думают в первую очередь о домашних любимцах.

"Рекс покинул нас в начале декабря, и это несмотря на то, что собака была обработана специальными каплями. Ветеринар начал лечение, но оно любимца не спасло"

Таких историй тысячи, их знает каждый собачник – либо слышал от знакомых, либо, к несчастью, пережил на собственном опыте.

Капли от клещей, ремешки и спреи способны защитить питомца, если правильно выполнять все предписания. Потому осторожно выбирайте препараты и посоветуйтесь с ветеринаром о совмещении различных видов средств для профилактики. Кроме того, точно отслеживайте дату, когда препарат перестает быть эффективным. "Примерно через 3-4 недели" – это неправильный подход.

Помните, что если вы обработали питомца профилактирующими средствами – это не значит, что он не принесет в дом насекомых.