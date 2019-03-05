Второй случай в мире: больному ВИЧ удалось полностью излечиться

В Лондоне (Великобритания) больному ВИЧ удалось полностью излечиться от смертельного вируса. Это стало вторым за всю историю случаем, когда побороли вирус иммунодефицита.

До него с этим справиться удалось только Тимоти Рэю Брауну в 2007 году, прозванному "берлинским пациентом" за беспрецедентность излечения от ВИЧ. "Лондонскому пациенту", имя которого не разглашается, для лечения провели ту же операцию, что и Брауну 12 лет назад, пишет Science.

Речь идет о трансплантации стволовых кроветворных клеток костного мозга. Они были пересажены от донора с мутантным геном CCR5. Спустя некоторое время анализы больше не обнаружили в крови "лондонского пациента" вируса.

"Это большое дело. Это говорит о том, что Тимоти Рэй Браун был не единственным", – заявил глава Института инфекций и иммунологии имени Питера Доэрти (Австралия) Шарон Левин.

Первый поборовший ВИЧ человек, Тимоти Браун AP

Однако такой способ лечения опасен и подходит далеко не всем, пишет The Daily Mail. О "лондонском пациенте" известно, что он заразился ВИЧ в 2003 году, но лечиться от него начал только в 2012-м, когда к вирусу добавился рак.

ВИЧ под микроскопом zoonoz

Трансплантация стволовых клеток была предложена ему именно для лечения онкологии, однако помогла побороть ВИЛ. Донором стал человек, у которого генная мутация привела к врожденной стойкости к иммунодефициту.

"Это невероятное событие. И именно поэтому это (такое излечение. – Ред.) не может наблюдаться чаще", – пояснил один из исследователей лондонского университета Равиндра Гапта.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе. По оценкам 2016 года, 238 тысяч украинцев живут с ВИЧ и ежегодно фиксируется 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет.

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