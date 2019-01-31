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/Болезни и лечение

Вторая в Европе по масштабам: ООН объявила в Украине эпидемию ВИЧ

1.9тЧитать материал на украинском

В Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.

Об этом говорится в новом исследовании, направленном на изучение проблемы стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодежи, сообщает ООН в Twitter.

По оценкам 2016 года, 238 тысяч украинцев живут с ВИЧ и ежегодно фиксируется 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет. Как и в других странах, все большее число детей, инфицированных ВИЧ в перинатальном периоде, достигают подросткового и юношеского возраста.

Символ борьбы с ВИЧ

Символ борьбы с ВИЧ

zozu.site

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В 2016 году около 1500 молодых людей, живущих с ВИЧ, в возрасте 10–24 лет зарегистрировались для лечения. Эти молодые люди родились в течение определенного периода, когда более 50% новых случаев ВИЧ-инфекции ежегодно в Украине приходилось на людей, употребляющих инъекционные наркотики. Следовательно, значительная доля этих людей подвергалась воздействию психоактивных веществ в семье и/или связанных со СПИДом заболеваний или смерти в семье.

В 2016 году в стране насчитывалось 11 560 ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, получающих помощь по данному заболеванию на национальном уровне, три четверти из которых заразились ВИЧ в результате половых контактов, а четверть - в результате инъекций наркотиков.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что в Украине около 244 тысяч человек являются носителями ВИЧ-инфекции, при этом более 100 тысяч украинцев не знают о своей болезни. Она подчеркнула, что в Украине нет проблем с лечением — страна первая в Восточной Европе, которая переходит на 100% обеспеченность лекарствами.

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Место
Украина
Тег
ВИЧ
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Хохлы, поднажмите ! Станьте же первыми в Европе, хоть в чём то!
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2 из 3 ответов | показать все
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Почтальон Печкин, велосипед тебе в дупу! если бы первой была Россия, тут бы это в каждом абзаце по четыре раза написали)) А так сиди с языком в дупе. Хотел написать "мозг включи", но ты же вислоухий свын, нечего тебе включать((
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Почтальон Печкин, ебанутый тут только ты. С каких пор Мордор то стал европой, дурачёчек?
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