Вспышку смертоносного вируса объявили ЧП международного масштаба: ВОЗ бьет тревогу

Вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сказано на сайте организации.

Такое решение было принято после того, как в течение недели она распространилась в Гоме — городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой.

"Настало время, чтобы мир обратил внимание и удвоил наши усилия. Мы должны работать вместе в знак солидарности с ДРК, чтобы положить конец этой вспышке и построить лучшую систему здравоохранения", – сказал Гебрейесус.

Лихорадка Эбола Корреспондент.net

При этом он подчеркнул, что "риск распространения Эболы в ДРК и регионе очень высок, а риск распространения за пределы региона опасений не вызывает". Глава ВОЗ отметил, что организация не рекомендует введение "каких-либо ограничений на поездки или торговлю" в связи с тем, что это может препятствовать борьбе с вирусом, вместо того, чтобы ограничить распространение.

Заявление ВОЗ считается призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки.

Отметим, болезнь, вызванная вирусом Эбола, является тяжелой, зачастую смертельной для людей. Около 50% заразившихся, не выживают. Вакцины для защиты от Эболы в настоящее время не существует.

Эбола 19crp.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Таиланде более 90 человек умерли от лихорадки денге, которая не лечится.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!