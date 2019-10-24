Вспышка опасной болезни в Украине: как уберечься и кто в группе риска

Вспышка дифтерии, зафиксированная в Ужгороде, может распространиться на другие города Украины. В группе риска оказались даже те, кто раньше уже переболел дифтерией или сделал прививку.

Каковы симптомы заболевания и как уберечься от дифтерии, рассказал в эфире ObozTV семейный врач Владислав Ващенко.

Врач рассказал, что заражение происходит воздушно-капельным путем. Как правило, если человек не вакцинирован, тогда вероятность заболеть до 90%. Заболеть также может тот человек, который неправильно вакцинировался или нарушал календарь прививок.

По его словам, распространяется заболевание очень быстро, "учитывая, что общий иммунитет окружающей среды стал меньше, чем раньше". "Если вы переболели, то нет 100% гарантии, что вы не можете заболеть. Этот иммунитет не стойкий", – добавил он.

Ващенко отметил, что для детей есть определенный календарь прививок, утвержденный Министерством здравоохранения. Взрослые пациенты, которые этот календарь уже прошли, должны обязательно повторно вакцинироваться через 10 лет.

"Прививку от дифтерии можно получить у семейного врача, обратившись без каких-либо проявлений заболевания. Говорите, что давно не вакцинировались и хотели бы сделать вакцинацию. Семейный врач предоставляет эти вакцины или пациенты сами могут купить в аптеках и провакцинироваться в кабинете для прививок", – объяснил он.

"А если обнаружены какие-либо проявления заболевания – это может быть боль в горле, интоксикация, большая температура, лихорадка, общая слабость, плохое глотание и дыхание – тогда уже врач сам определит, это ангина или есть подозрение на дифтерию. Это немедленная госпитализация в инфекционное отделение, если диагноз подтвердится", – подчеркнул медик.

Как сообщил Ващенко, есть профилактические вакцины от дифтерии. Но если у человека уже обнаружили возбудитель дифтерии коринебактерии, необходим анатоксин, который предоставляет государство в больницах инфекционного профиля.

На вопрос, может ли вспышка заболевания из Ужгорода перекинуться на другие города, врач ответил: "Это легко может быть, потому что передается воздушно-капельным путем. Эта бактерия проблематична тем, что может до 15 суток сохраняться в окружающей среде. При кипячении она погибает, если больше 60 градусов по Цельсию".

"Инкубационный период с момента попадания бактерии в организм – от 3 до 10 дней. Человек думает – просто приболел, горло болит. А потом начинается одышка, доходит до расстройств сердечно-сосудистой деятельности. Человек начинает понимать, что что-то не то. В этот период от 3 до 10 дней надо уже определиться. И в этот момент человек уже заразный и передает дальше эту инфекцию. Поэтому при каких-то проявлениях и недомоганиях надо в первую очередь обратиться к врачу", – заключил он.

vgolos.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде 15 студентов медицинского факультета были госпитализированы с диагнозом "дифтерия". Пострадавшие студенты родом из Индии, откуда, предположительно, они и привезли болезнь.

В Минздраве Украины дифтерию относят к очень опасным болезням. По статистике, из тысячи больных умирает от 50 до 100 человек.

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