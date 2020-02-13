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/ Болезни и лечение

Вспышка неизвестного смертельного заболевания зафиксирована в мире

3.5т
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В штате Бенуэ Нигерии зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, которое уже убило 15 человек. На данный момент насчитывается 104 зараженных.

Власти заявили, что вирус не является коронавирусом COVID-19, который бушует в Китае. Об этом сообщает Daily Express.

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Первые случаи неизвестного заболевания зафиксировали в Нигерии в январе. Лечение заболевания пока разработать не удалось. Основные симптомы нового вируса: отек желудка, тошнота, рвота, диарея, а также головная боль.

Сообщается, что симптомы походят на лихорадку Ласса, но данный вирус в лабораториях признали "чем-то новым".

Вспышка неизвестного смертельного заболевания зафиксирована в мире

Вспышка неизвестного смертельного заболевания зафиксирована в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, в китайской провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса,за прошедшие сутки, 12 февраля, количество зараженных резко увеличилось на 15 тысяч. Таким образом, на данный момент зафиксировано 60 333 случая.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Нигерия
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