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Вспышка эпидемии гриппа в Украине: эксперты рассказали, как спастись

3.5т
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В этом году в Украине эпидемиологи прогнозировали вспышку двух штаммов гриппа – типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). К нынешнему времени наиболее активным из них оказался первый штамм – так называемый "свиной грипп".

"Главная опасность этого вируса состоит в том, что он быстро (в течение нескольких дней) способен вызывать осложнения в виде вирусной пневмонии, чреватой летальным исходом", – рассказала MedOboz профессор, заведующая отделением респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко. Помимо этого, инфицирование может оставить свой отпечаток в виде менингита, усугубления сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.

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Украина на пороге эпидемии гриппа

Украина на пороге эпидемии гриппа

Дело

При этом, по ее словам, под угрозой не только дети до 5 лет и пожилые люди, то есть те, у кого слабый иммунитет, но и молодые люди трудоспособного возраста.

Согласно данным украинского Минздрава на 2 февраля, показатель заболеваемости ОРВИ к настоящему моменту составляет 682,2 на 100 тысяч населения, что на 43,1% больше эпидемического порога в стране. При этом с начала нового эпидсезона жертвами именно гриппа стали 15 пациентов, все умершие не были вакцинированы.

Эксперты настаивают, что наиболее действенный способ профилактики заболевания – вакцинация. "Эти штаммы вируса являются новыми (точнее, изрядно мутировавшими старыми) для нас, потому антител на них не может быть ни у кого", – отметила Мироненко. При этом эксперт уточнила, что на 100% прививка таки не может гарантировать, того, что вы не заболеете, однако существенно облегчит течение заболевания, если вы все-таки заразитесь.

Медики отмечают, что прививку лучше всего ставить до начала эпидемического сезона, однако если по каким-то причинам провакцинироваться не удалось тогда, лучше это сделать сейчас. Главное, перед вакцинацией проконсультироваться с врачом, поскольку основное условие перед процедурой – отсутствие острых воспалительных процессов в организме.

Что же касается других методов профилактики, то тут эксперты рекомендуют тщательно соблюдать личную гигиену, избегать мест массового скопления людей, употреблять в пищу больше белковой пищи и витаминов.

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"Также эффективно в профилактике заражения вирусом промывание носа солевым раствором и орошение препаратами интерферона – они не только формируют иммунный ответ слизистой, но и подают организму предупреждающий сигнал о необходимости привести в "полную боевую готовность" защитные функции, – советует кандидат медицинских наук, вирусолог Надежда Жолобак. – А вот чем бы не рекомендовала пользоваться – медицинские маски. Этот "аксессуар" в повседневно жизни не защищает, а наоборот увеличивает ваши шансы на заражение. Надевайте маску только тогда, когда сами заражены, чтобы не "раздать" инфекцию окружающим".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как и сколько нужно лечить грипп.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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