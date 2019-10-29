Вспышка дифтерии в Украине: Минздрав выступил с заявлением

Министерство здравоохранения призвало украинцев сделать прививки против дифтерии.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, в 2019 году в Украине зафиксировано 20 случаев дифтерии.

Самая крупная вспышка опасного заболевания произошла в Закарпатской области – пять больных, в Хмельницкой, Луганской, Тернопольской - по одному случаю, в Киеве - два случая опасного заболевания. Еще 10 человек в Закарпатской области являются носителями инфекции.

К началу октября 2019 году в Украине доступны 1 млн 800 тыс. доз вакцины АКДС, 141 тыс. доз АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4 млн 900 тыс. доз АДС-м. По информации Минздрава, этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививки.

Прививка от дифтерии

Для лечения дифтерии используется противодифтерийная сыворотка и антибактериальная терапия. Украина получила гуманитарную помощь от ВОЗ - 200 флаконов противодифтерийной сыворотки. Сейчас использовано 13 доз в Закарпатской области и Киеве, осталось - около 180, они распределены между областями.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в настоящее время только 60% детей провакцинировано против дифтерии, взрослых - только 50%.

"Вакцины есть - требуйте у своего семейного врача, педиатра или терапевта", - призвала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обнаружен второй случай заболевания дифтерией. Среди больных есть как непривитые, так и привитые люди.

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