Вспышка дифтерии в Украине: озвучены новые данные по заболевшим

В воскресенье, 27 октября, в Ужгороде госпитализировали еще двоих студентов-носителей дифтерии.

Как сообщили в Ужгородском городском совете, клинические признаки болезни у них не проявились, однако их все же решили доставить в больницу в целях безопасности.

Всего в областной клинической инфекционной больнице находятся 17 студентов Ужгородского национального университета.

Предыдущим 15 заболевшим проводят двухнедельную антибиотикотерапию. Все госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние дни в городе против дифтерии привились 3 600 человек (около 3% населения города).

Как передает "Сегодня", также второй случай заболевания дифтерией был зафиксирован в Киеве. Жительница столицы уже три дня находится в реанимации. Накануне дифтерией в Киеве также заболел ребенок, который не был привит от болезни.

В Украине зафиксирован новый случай дифтерии Слово и дело

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство здравоохранения предупредило, что с приходом осени и началом учебного года в Украине может также появиться риск роста эпидемии кори.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!