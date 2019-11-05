Вспышка дифтерии: на Харьковщине еще одна женщина попала в больницу

В Харьковской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию.

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Наталья Куфтерина, напомнив, что первый случай зафиксирован в конце октября - в инфекционную больницу попала харьковчанка, передает "Укринформ".

"4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию", - подчеркнула она.

Куфтерина добавила, что больные получают все необходимое лечение, на данный момент их состояние стабильное.

Палата в больнице Подробности

По ее словам, в Харьковской области есть только 15 доз анатоксина, который необходимо вводить при тяжелых формах заболевания. Пополнение запаса лекарства ожидается в течение месяца или двух.

В то же время врач отметила, что вакцины против дифтерии в Харьковской области хватит до конца года - и для детей, и для взрослых. Куфтерина подчеркнула, что обе заболевшие женщины не имели прививок во взрослом возрасте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик. Родители, ослушавшись врачей, лечили мальчика гомеопатией.

До этого в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

Дифтерию подтвердили также у 47-летнего мужчины на Тернопольщине.

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