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/ Болезни и лечение

Вспышка дифтерии: на Харьковщине еще одна женщина попала в больницу

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В Харьковской области госпитализировали еще одного человека с подозрением на дифтерию.

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Наталья Куфтерина, напомнив, что первый случай зафиксирован в конце октября - в инфекционную больницу попала харьковчанка, передает "Укринформ".

"4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию", - подчеркнула она.

Куфтерина добавила, что больные получают все необходимое лечение, на данный момент их состояние стабильное.

Палата в больнице

Палата в больнице

Подробности

По ее словам, в Харьковской области есть только 15 доз анатоксина, который необходимо вводить при тяжелых формах заболевания. Пополнение запаса лекарства ожидается в течение месяца или двух.

В то же время врач отметила, что вакцины против дифтерии в Харьковской области хватит до конца года - и для детей, и для взрослых. Куфтерина подчеркнула, что обе заболевшие женщины не имели прививок во взрослом возрасте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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