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Ученые назвали причину опаснейшего рака

2.1тЧитать новость на украинском

В Великобритании ученые из Университета Кардиффа в результате научного эксперимента установили причина возникновения рака предстательной железы.

Как отмечает MedicaXpress, рак простаты является одной из главных причин смерти у мужчин.

Исследователи обнаружили мутацию, которая связана с плохим прогнозом для пациентов с этим заболеванием.

Эти изменения способствуют развитию агрессивной формы злокачественных опухолей, так называемого кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

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Люди с этим диагнозом сначала хорошо реагируют на гормональную терапию, через которую уменьшается концентрация мужских гормонов. Но уже примерно через 2-3 года почти у всех больных развивается кастрационно-резистентная опухоль, которая практически неизлечима.

Ученые обнаружили, что когда опухолевым клеткам давали мутации в гены PIK3CA, они быстро образовывали опухоли, которые развивали устойчивость к гормональной терапии.

Как известно, наличие исследованных мутаций PIK3CA в опухолях статистически значимо ухудшает безрецидивную выживаемость пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США обнаружили два новых способа победить рак.

Место
Великобритания
Объекты
здоровьеракмужчина
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