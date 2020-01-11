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/ Болезни и лечение

"Все хорошо в меру": известный врач рассказала о бесполезных медпроцедурах

1.9т
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На сегодняшний день тема качественного медицинского обслуживания очень актуальная для пациентов.

В частности, украинцев часто беспокоит вопрос рациональности проведения диагностических процедур и медицинских назначений, за которые в большинстве случаев приходится платить из своего кармана.

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова у себя на странице Facebook опубликовала список медпроцедур, которые относятся к нерациональным, и назначаются большинством врачей по принципу "диагностика лишней не бывает".

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Не все часто назначаемые обследования нужны абсолютно всем пациентам

Не все часто назначаемые обследования нужны абсолютно всем пациентам

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По ее словам, в 2019 году были обновлены рекомендации Американской академии семейной медицины о нецелесообразности всеобщего охвата пациентов некоторыми методами диагностики и лечения.

"Он состоит из самых распространенных методов, потенциальная польза от которых меньше потенциального вреда, вследствие низкой частоты соответствующих заболеваний или низкого риска их тяжелых последствий, из-за высокой частоты ложноположительных результатов, которые вызывают тревогу и потребность в дополнительных исследованиях - травматических и дорогостоящих, а также отсутствия доказательств возможности лечения существенно влиять на прогноз", – написала Амосова.

Итак, по словам профессора, не стоит:

– Назначать рентгеновские методы визуализации позвоночника при боли в пояснице продолжительностью менее полутора месяцев при отсутствии неврологической симптоматики и обоснованного подозрения на тяжелое заболевание, например, остеомиелита.

– Назначать антибиотики при синуситах легкой и умеренной тяжести, за исключением случаев продолжительности симптомов (густых выделений из носа желтого цвета, боли при пальпации лица) более 10 дней или их ухудшения после первичного облегчения. Дело в том, что подавляющее большинство таких синуситов спровоцированная вирусами (а значит антибиотики, которые уничтожают бактерии, тут бессильны).

– Назначать денситометрию для диагностики остеопороза женщинам младше 65 лет и мужчинам до 70 лет при отсутствии факторов риска. Только в старшем возрасте денситометрия является полностью обоснованной.

– Проводить ЭКГ и другие обследования сердца бессимптомным пациентам низкого риска ежегодно.

– Назначать скрининг на рак шейки матки женщинам младше 21 года и старше 65 лет, если до этого он был проведен и нет высокого риска.

– Проводить полный скрининг на рак предстательной железы с помощью PSA-теста мужчинам старше 55 лет.

– Проводить гинекологический осмотр бессимптомным женщинам перед назначением гормональных контрацептивов, не беременным и не требующим скрининга на рак шейки матки.

– Рекомендовать всем пациентам с сахарным диабетом второго типа, не получающим инсулин, ежедневно проверять уровень глюкозы в крови.

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– Назначать скрининг на вирус простого герпеса по уровню антител в крови при отсутствии симптомов, в том числе и беременным.

– Не нужно переливать пациентам с тяжелой анемией больше, чем минимальное количество эритроцитарной массы, после достижения гемоглобина 70-80г/л.

Соблюдение этих рекомендаций, по словам врача, поможет придерживаться рационального лечения и диагностики, сэкономив средства пациентов.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Персона
Екатерина Амосова
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