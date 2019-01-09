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/Болезни и лечение

Врачи спасали почти неделю: в Украине девочка умерла от гриппа

1.9тЧитать материал на украинском

В Ривненской области от гриппа умерла 16-летняя девочка. Ее госпитализировали в реанимацию, однако спасти жизнь пациентке не удалось.

Врачи боролись за нее почти неделю, со 2 по 7 января, пишет УНН со ссылкой на Ривненский областной лабораторный центр.

"Она обратилась за помощью 2 января и сразу была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Острожской больницы. Все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными и девушка умерла 7 января", — сообщили в центре.

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Заключительным диагнозом стал грипп и вирусный энцефалит. При исследовании был обнаружен вирус гриппа А (H3N2).

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels

Как писал OBOZREVATEL, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

Первое, на что стоит обратить внимание — скорость ухудшения самочувствия. Простуда начинается постепенно, а грипп может проявиться мгновенно.

Место
Украина
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