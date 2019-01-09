Врачи спасали почти неделю: в Украине девочка умерла от гриппа

В Ривненской области от гриппа умерла 16-летняя девочка. Ее госпитализировали в реанимацию, однако спасти жизнь пациентке не удалось.

Врачи боролись за нее почти неделю, со 2 по 7 января, пишет УНН со ссылкой на Ривненский областной лабораторный центр.

"Она обратилась за помощью 2 января и сразу была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Острожской больницы. Все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными и девушка умерла 7 января", — сообщили в центре.

Заключительным диагнозом стал грипп и вирусный энцефалит. При исследовании был обнаружен вирус гриппа А (H3N2).

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Как писал OBOZREVATEL, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала главнейшие признаки, по которым грипп можно отличить от простуды уже на ранних сроках заболевания.

Первое, на что стоит обратить внимание — скорость ухудшения самочувствия. Простуда начинается постепенно, а грипп может проявиться мгновенно.