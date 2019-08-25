Врачи рассказали о смертельной опасности безобидного симптома

Такое распространенное явление как шум в ушах может быть симптомом серьезных заболеваний.

Шум в ушах является весомой причиной запланировать визит к врачу. Об этом сообщают эксперты портала Медицина 2.0.

Как утверждает медицинская статистика, шум в ушах периодически слышит десятая часть всех жителей Земли. Причины и факторы его возникновения могут быть разнообразные.

Воспаление

Шум в ушах может может быть вызван попаданием воды или посторонних мелких предметов. Или же это может быть признаком ушной пробки. Еще шум в ушах вызывают аденоиды.

Обратитесь к ЛОРу, который проведет диагностику и сможет установить, что вызвало неприятный симптом.

Шум ушах pixabay.com

Заболевания сосудов

Заболевания сосудов может вызывать шум в ушах. При этом не только могут возникнуть шумовые ощущения, но и звуки пульсации.

Такие ощущения могут испытывать люди, подверженные гипертонии или страдающим атеросклерозом. Иногда шум возникает, если повышается артериальное давление. Однако, чтобы установить точную причину нужно обратиться к доктору.

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Остеохондроз

Шейный остеохондроз, от которого зависит кровообращение и нервные окончания человеческого тела, может стать причиной шумовых ощущений. Остеохндроз отрицательно влияет на работу мозга, так как приток крови к нему ограничен.

В результате возникают ощущения шума в ушах. Таким людям рекомендовано посещать массажиста, а также разминать шейные позвонки при помощи гимнастики.

Помимо этих симптомов шум в ушах может возникнуть из-за стрессового состояния, некоторые эмоциональные моменты, которые также влияют на состояние человека.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками. Об этом вы можете узнать, прочитав историю мужчины, у которого из-за инородного тела развился некротический наружный отит.

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