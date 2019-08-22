Какой подготовки требует общий наркоз?

До встречи с врачем-анестезиологом, подготовьте информацию об имеющихся у вас сопутствующих заболеваниях и всех медикаментах, которые принимали в течение последних двух недель.

Воздержитесь от употребления пищи за 6 часов и жидкостей за 2 ч., если нет других рекомендаций от доктора.

Утром в день операции нужно принять душ, почистить зубы и снять съемные зубные протезы (в случае их наличия). Не использовать косметику, снять все украшения.

Как подготовиться к операции?

Если операция планируется через 1-2 недели и более, позаботьтесь о своем физическом состоянии:

- выполняйте посильные физические упражнения;

- правильно питайтесь;

- воздержитесь от употребления алкоголя и курения, это повысит шансы пройти все без проблем;

- уделите внимание своим хроническим заболеванием.

Обратитесь к семейному врачу, терапевту, кардиологу, неврологу или эндокринологу в случае необходимости.

Безопасность наркоза и риски при операции?

Запомните!

Ни одна медицинская процедура не является на 100% безопасной.

Риск самого оперативного вмешательства является многофакторным:

• связан с самой операцией;

• зависит от состояния пациента (общее состояние, возраст, пол, сопутствующие заболевания, психо-эмоциональный статус);

• риск самого наркоза.

Сегодня наркоз значительно безопаснее, чем раньше. Статистически путь на авто в больницу опаснее, чем сам - наркоз.

Может ли возникнуть аллергия на наркоз?

Многие пациенты боятся развития аллергических реакций на препараты для анестезии. Однако, эти реакции возникают значительно реже, чем вы думаете, и не всегда связаны с применением медикаментов. Теоретически аллергическая реакция может развиться на любой препарат. Большинство аллергических реакций, которые возникают, не угрожают жизни. Проверить чувствительность всех пациентов ко всем лекарствам просто невозможно. Поэтому выполнение аллергических проб целесообразно для пациентов, которые имели аллергические реакции в прошлом.

В любом случае, современная операционная или реанимационное отделение, наличие врача анестезиолога-реаниматолога является самым безопасным местом в больнице, для пациента с аллергической реакцией.

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