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Врач назвала необычные причины повышения температуры тела

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Когда лихорадку сопровождают насморк, кашель и першение в горле, вопросов не возникает – вероятнее всего ее спровоцировали какое-либо инфекционное или воспалительное заболевание.

Но если температура возникает сама по себе, без каких-либо сопутствующих симптомов и намеков на болезнь, и колеблется в пределах, донимающих 37-38,5 градусов, начинаешь теряться в догадках.

"В любом случае, если повышенная температура вас беспокоит три дня и более, нужно идти к врачу и полноценно обследоваться. Ведь это всегда признак сбоев в организме, которые нужно обнаружить и привести в норму, - рассказала MedOboz семейный врач Наталья Деменко. – При этом спровоцировать лихорадку могут совершенно неочевидные причины, устранив которые температура тела нормализуется и к вам вернется хорошее самочувствие".

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Домашний очаг

Нервные перегрузки

Температура тела может повыситься и удерживаться на уровне 37,2-38 градусов (а у кого иммунитет послабее – и того выше) по причине нервных переутомлений, например, в период подготовки и сдачи годовой отчетности, написания дипломных работ, в период поиска новой работы, по причине семейных неурядиц и т.д. В общем, если вы определенное время находитесь в стрессовой ситуации.

Особенно такому явлению подвержены люди с меланхолическим типом темперамента, малообщительные и ранимые личности.

В таком случае происходит нарушение функции центральной нервной системы, из-за которого развивается сбой регулирования теплообмена тела.

Привести состояние в норму помогут не жаропонижающие и противовоспалительные медикаменты, а успокоительные средства, методики, направленные на релаксацию (массажи, ауто-тренинги, медитации и пр.), а также полноценный сон, правильное питание и соблюдение режима дня.

Реакция на лекарства

Спровоцировать лихорадку могут и определенные медикаменты, которые вам назначили, например, для лечения хронических состояний. В частности, такой побочный эффект может возникнуть из-за приема препаратов от гипертонии и заболеваний ЖКТ, гормональных средств (в том числе и гормональных контрацептивов) и даже витаминных комплексов.

Потому если вы принимаете какие-либо лекарства и отметили у себя повышение температуры тела, нечего гадать – идите к врачу, объясните ситуацию и попросите заменить список назначений на лекарства с аналогичным действием, которые не вызывают подобных побочных проявлений.

Перегрев и духота

И летом, и зимой от перегрева никто не застрахован, а это состояние чревато, в частности, и повышением температуры тела.

Обратите внимание на показатели термометра в помещении, особенно в вашей спальне, когда вы ложитесь спать. Медики рекомендуют поддерживать температуру на уровне 20 (+- 1-2 градуса) – именно этот показатель является комфортным для организма.

Также не забывайте, что одеваться нужно по погоде. И речь не о голых щиколотках и отсутствии головного убора в мороз, а о манере укутаться во все имеющиеся теплые вещи при небольшом минусе за окном (особенно это касается мамочек маленьких детей), а потом истекать потом, приговаривая: "Пар костей не ломит".

"Перегрев, так же, как и переохлаждения, приводит к нарушению терморегуляции в организме, что также чревато внезапным повышением температуры тела и резким ухудшением самочувствия", - предупредила врач.

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Недосып

Еще одна малозаметная причина необъяснимой лихорадки – нехватка сна. Причем, температура может подскочить уже после второй-третьей недоспанной ночи.

В норме взрослому человеку нужно 7-8 часов ночного сна. Именно за это время в организме происходят многие жизненно важные процессы, и если его сократить, тем более существенно, то происходят изменения, в частности, на гормональном уровне, на которые организм может отреагировать болезненно, например, снижением иммунитета и повышением температуры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как можно снизить температуру без лекарств.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
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