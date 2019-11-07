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Впервые за десятки лет: ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

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Новый штамм вируса иммунодефицита человека обнаружен впервые за 19 лет. Он оказался частью группы M версии ВИЧ-1, вызывающего глобальную пандемию ВИЧ.

К такому выводу пришли ученые компании Компания Abbott Laboratories совместно с Университетом Миссури, Канзас-Сити. Об этом сообщает CNN.

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Исследователи уверены, что нет повода для беспокойства, ведь современные методы лечения эффективны против нового штамма. Благодаря выявлению нового штамма, ученые смогут узнать, как развивается ВИЧ, что позволит разработать более точные методики диагностики заболевания.

С ВИЧ на Земле, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, живут около 36,7 миллиона человек.

Ученые нашли новый штамм ВИЧ

Ученые нашли новый штамм ВИЧ

Maureen Metcalfe, Tom Hodge/CDC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европе одобрили препарат для лечения тяжелых случаев ВИЧ.

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ВИЧ
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