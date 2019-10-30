Впервые за десятки лет: на Тернопольщине зафиксировали случай сибирской язвы

В одном из центральных районов Тернопольской области ребенок заболел сибирской язвой. Врачи поставили предварительный диагноз.

На данный момент медики уточняют причину заболевания. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук, передает "Укринформ".

"Накануне в одном из центральных районов области у ребенка обнаружено заболевание с предварительным диагнозом "сибирская язва". Болезнь кожной формы, со средней тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей", – рассказала она.

Случаи заболевания сибирской язвой на Тернопольщине не фиксировались последние десятки лет.

Сибирская язва является острой инфекционной болезнью. В большинстве случаев она имеет кожную форму, иногда легочную и кишечную формы с явлениями сепсиса.

Источником инфекции становятся больные домашние травоядные животные: крупный и мелкий рогатый скот. Попадает инфекция в организм через кожу, слизистые оболочки верхних дыхательных путей.

Сибирская язва в Украине Вести

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесщине 5 человек попали в больницу с диагнозом "сибирская язва". Позже диагноз подтвердился лишь у одного из них.

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