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Впервые за 10 лет: на Львовщине у взрослого нашли опасную болезнь

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На Львовщине впервые за десять лет диагностировали столбняк у взрослого.

Заболела 87-летняя жительница Яворивского района, пишет ZAXID.NET.

Женщину отвезли в реанимацию Львовской областной клинической больницы в тяжелом состоянии еще 26 сентября.

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По словам, и.о. заведующего реанимационного отделения больницы Ореста Юрчука, пострадавшая наступила на ржавый гвоздь и травмировала ногу.

"Но за медицинской помощью обратилась очень поздно, на пятый день. Ее состояние тяжелое. Врачи борются за жизнь пациентки", - подчеркнул Юрчук.

"В ближайшем будущем такие случаи будут встречаться довольно часто и среди детей, и среди взрослых, потому что у нас люди не защищены от этого заболевания из-за отказа от вакцинации", - добавил врач.

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Столбняк - это острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. Инфицироваться можно при попадании грязи в рану или порез, а также в результате укусов животных или травмирования острыми предметами.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в мире человек заразился опасным вирусом от крыс.

Место
Украина
Объект
болезнь
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