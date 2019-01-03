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Во Львове бизнесмен впал в кому и умер после укуса комара

2.2тЧитать материал на украинском

Во Львовской областной инфекционной больнице от тропической малярии скончался 43-летний бизнесмен.

Мужчина был в коме на искусственной вентиляции легких, врачи неделю боролись за его жизнь, но состояние пациента было очень тяжелое, сообщила ZAXID.NET врач-паразитолог Львовского областного лабораторного центра Элла Матияш.

Отмечается, что львовянин 23 декабря вернулся из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. У него повысилась температура, появились лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Врачи диагностировали у него тяжелый вид малярии — тропическую. Вскоре у пациента резко ухудшились все показатели и в четверг, 3 января, в 8:40 он умер.

Малярийный комар

Малярийный комар

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Напомним, что малярия — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическими подъемами температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Есть четыре вида малярии, наиболее тяжелой является тропическая малярия, которая в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

По рекомендациям ВОЗ, перед поездками в эндемичные по малярии страны, обязательно следует пройти соответствующее профилактическое лечение, которое позволит значительно снизить риск заболевания тяжелыми формами малярии, предупредить осложнения болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине 1 января от осложнения кори умер 2-летний мальчик, который был привит от болезни.

Место
УкраинаЛьвов
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