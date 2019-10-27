Внезапно парализовало: стало известно о жутких последствиях полиомиелита у малыша с Волыни

В Украине зафиксирован случай полиомиелита у двухлетнего ребенка, который не прошел вакцинацию.

Об этом сообщает ТСН. Заболевание, которое может привести в инвалидности и смерти, зафиксировано впервые за два последних года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После паралича в июле мальчик не может ни ходить, ни сидеть. Ребенка доставили в областную больницу, и через несколько месяцев было подтверждено лабораторно, сначала в Киеве, а потом и в Хельсинки – паралич у ребенка является следствием полиомиелита.

"В данном случае оказался положительный анализ, это ни в коем случае не дикий вирус, а вакцинный. В селе, где живет семья ребенка, проводили прививку оральной вакциной против полиомиелита. Выделяется вакцинный вирус после прививки, это норма, при контакте он может передаваться", – подчеркнула врач-эпидемиолог Волынского областного лабораторного центра Минздрава Украины Валентина Новачевская.

Речь идет о вакциноассоциированном паралитическом полиомиелите – это острое вирусное заболевание, развивающееся у непривитых от полиомиелита детей, которые были в контакте с привитыми. Ребенок не был привит от полиомиелита и, вероятнее всего, заразился от кого-то из детей, которых вакцинировали в селе.

На сайте министерства здравоохранения отмечается, что риск таким образом заразиться минимальный – один случай на 7-14 миллионов. И именно из-за этого в запретах и карантинах нет необходимости, отмечают в ведомстве.

Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего – через грязные руки, зараженную пищу и воду. Самые уязвимые – дети до 5 лет.

Единственный способ предотвратить болезнь – это вакцинация. Шесть доз вакцины достаточно, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту до конца жизни.

Две первых прививки вводят инъекционно в два и четыре месяца. Другие четыре дозы – орально живой вакциной в полгода, в 18 месяцев и в 6 и 14 лет.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Киеве прививку от гриппа можно сделать в 40 медицинских учреждениях.

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