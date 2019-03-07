Власти Италии объявили войну прививкам: назревает скандал

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини решил отсрочить полную реализацию закона об обязательной вакцинации детей до 10 марта 2019 года.

Как сообщает La Repubblica, он был принят в 2017 году бывшим министром здравоохранения Италии Беатрис Лоренцин. Документ предусматривает необходимость предъявления сертификата о получении 10 обязательных вакцинаций детьми от 0 до 16 лет для зачисления в учебные учреждения.

Тем же, кто не выполнит это требование, грозит лишение регистрации на срок до шести лет, а также штрафы для родителей непривитых детей. Реформа, прописанная в законе, также предполагает обязательную вакцинацию для несовершеннолетних иностранцев, пребывающих в Италии без сопровождения взрослых.

Однако Сальвини решил приостановить этот процесс и заявил, что парламент готовит новый, более гибкий закон, который якобы можно будет принять в апреле.

Прививка Pixabay

Однако врачи выразили несогласие с инициативой вице-премьера Италии. Они считают, что она ставит под угрозу жизнь уязвимых детей, которые будут вынуждены посещать одни и те же школы с теми, кто не получил прививки от опасных болезней.

Кроме того, вирусолог Роберто Буриони осудил аргумент против прививок, выстроенный на якобы травмировании маленьких детей.

"Относительно травм детей, которые они могут получить при вакцинации: а кто-то думает о том, если они заразятся болезнью и умрут? Я удивлен, что министр Сальвини обращается с такой просьбой. Действительно ли он хочет поддержать худшее в нашей стране, хочет ли он получить голоса нескольких пещерных людей, теряя голоса хороших людей, которые составляют подавляющее большинство?" — возмутился врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в итальянском городе Бари была зафиксирована массовая вспышка кори. Врачи выявили опасную болезнь в девяти случаях. Для выяснения того, как и почему возникла вспышка, медицинские службы Бари занялись внутренними аудитами медучреждений, а министр здравоохранения Италии Джулия Грилло объявила об новом плане ликвидации кори и врожденной краснухи, который уже существует, но не обновлялся с 2011 года.

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