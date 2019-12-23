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Витамин С при простуде: диетолог раскрыла правду о действии

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Употребление витамина С никак не влияет на выздоровление человека при простуде, связь между первым и вторым в ходе длительных исследований обнаружена не была.

Об этом сообщила специалист по правильному питанию Виктория Кляуз в своем Telegram-канале.

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"Также ложные утверждения о дефиците витамина С, встречается он редко. Ведь достаточно съедать 1 небольшой апельсин, чтобы покрыть суточную потребность в витамине. Также витамин С содержится в свежих томатах, болгарском перце, брокколи, шпинате, киви, клубнике", – подчеркнула диетолог.

Витамин С при простуде: помогает или нет

Витамин С при простуде: помогает или нет

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалист рассказал, в чем опасность нехватки витамина С и где он содержится.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
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