Второй в истории человек, 40-летний британец Адам Кастильехо, известный как "лондонский пациент", полностью поборол ВИЧ.

Об этом пишет The Guardian. Ранее его имя не разглашали, однако после успешной проверки надежды медиков подтвердились (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца)

Диагноз ВИЧ врачи поставили Кастильехо в 2003 году. Мужчине провели пересадку стволовых клеток костного мозга для борьбы с раком — он болел еще и лимфомой Ходжкина.

Второй в истории человек поборол ВИЧ The Guardian

Команда медиков выбрала донора, у которого стволовые клетки имели две копии мутации, что означало, что лейкоциты, в которые они развивались, были устойчивы к ВИЧ.

Житель Лондона прекратил принимать специальные препараты больше двух лет назад и до сих пор в его анализах вирус так и не проявился.

Кастильехо решил раскрыть свою личность, потому что хочет, чтобы его дело стало поводом для оптимизма. "Это уникальное положение, уникальное и очень унизительное положение. Я хочу быть послом надежды", – заявил мужчина.

Первым пациентом, полностью излечившимся от ВИЧ, стал мужчина из Берлина Тимоти Браун. О его успехах стало известно в 2011 году. Он подвергся аналогичному лечению. Однако, хотя Браун и Кастильехо проходили химиотерапию, только Браун проходил лучевую терапию как часть лечения рака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наблюдается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.

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