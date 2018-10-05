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В Украину внезапно пришел тяжелый вирус: медики в замешательстве

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В Украину раньше времени пришел грипп – только в Киеве уже зафиксировали три случая заболевания.

В этом году в Украине ожидают три штамма вируса, передает ТСН. Среди них и так называемый "свиной грипп" - "Мичиган", а также "Сингапур" и "Колорадо".

Активно циркулировать они начнут в конце ноября, а пик эпидемии вирусологи прогнозируют в январе.

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Осеннее обострение: Украина готовится к эпидемиям кори, гриппа и сибирской язвы

По словам медиков, ситуация необычная, поскольку рост количества больных наблюдался уже в сентябре, причем все случаи заражения произошли именно в Украине – никто из больных за границу не выезжал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине назвали группы риска для сибирской язвы.

Место
Украина
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