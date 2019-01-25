Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Болезни и лечение

В Украину пришла опасная эпидемия: врач назвал виновных

835Читать материал на украинском

Причина эпидемии кори в Украине – слишком большое количество "отказников". Ведь подавляющее большинство больных – это те, кто не вакцинировался.

Об этом в эфире ObozTV заявил член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук. По его словам, сейчас страна вынуждена расплачиваться за эту халатность.

"В отдельных регионах Украины уже можно вводить эпидемическую обстановку. Потому что там превышен порог заболеваемости корью", – подчеркнул Зинчук.

Новости
Опасная инфекция косит украинцев: счет пошел на тысячи

По его словам, эпидпорог перешагнули западные регионы страны и Одесская область. Также очень большое количество заболевших в Киеве.

В Украину пришла опасная эпидемия: врач назвал виновных

OBOZREVATEL отслеживает эпидемиологическую ситуацию в Украине:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЗдоровье
Персона
Юрий Зинчук
Место
Украина
Теги
корьболезньэпидемия кори Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины