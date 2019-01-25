В Украину пришла опасная эпидемия: врач назвал виновных

Причина эпидемии кори в Украине – слишком большое количество "отказников". Ведь подавляющее большинство больных – это те, кто не вакцинировался.

Об этом в эфире ObozTV заявил член Ассоциации семейных врачей Киева Юрий Зинчук. По его словам, сейчас страна вынуждена расплачиваться за эту халатность.

"В отдельных регионах Украины уже можно вводить эпидемическую обстановку. Потому что там превышен порог заболеваемости корью", – подчеркнул Зинчук.

По его словам, эпидпорог перешагнули западные регионы страны и Одесская область. Также очень большое количество заболевших в Киеве.

OBOZREVATEL отслеживает эпидемиологическую ситуацию в Украине:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал