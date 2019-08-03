В Украину опять вернулась смертельная инфекция: спасительной сыворотки нет

На Хмельнитчине 21-летняя аптекарша заболела дифтерией. Это первый случай в городе за последние десять лет.

По словам медиков, ее состояние средней тяжести, так как она была привита. Однако, беспокойство вызывает другое, спасительной сыворотки против недуга, который надолго исчез из Украины, ни в одной области сейчас нет, передает ТСН.

Врачи при этом напоминают, что взрослым вакцинироваться от дифтерии нужно каждые десять лет.

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После того, как все узнали о дифтерии у аптекарши, горожане тут же бросились в поликлиники делать прививки.

Вакцины достаточно, а вот с сывороткой ситуация весьма запутана. Ранее в Минздраве уверяли – она есть в Украине.

"В каждую область было поставлено не менее 10 флаконов этой сыворотки. Ее сейчас достаточно", – сказал генеральный директор ГУ "Центр общественного здоровья" МЗ Украины Владимир Курпита.

Сейчас же в министерстве комментировать ситуацию оказались не готовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в следующем году Украину может накрыть эпидемия дифтерии. Такой прогноз дают специалисты. Пострадать от этой страшной болезни могут десятки тысяч человек.

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