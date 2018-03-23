В Украине запретили популярный препарат для МРТ

Отныне, отправляясь на МРТ с контрастом, нужно быть осторожнее. В Украине попал под запрет очередной популярный препарат – гадолиний содержащее контрастное вещество, которое применяется для более информативной диагностики.

"Запретить применение на территории Украины ... гадолиний содержащих контрастных средств путем прекращения действия их регистрационных удостоверений", - сказано в приказе Минздрава.

Исключением для использования медикамента остаются только случаи, когда диагностическая информация является важной, и проведение МРТ- диагностики без контрастного усиления является неинформативным.

Врач Виктор Литвиненко отмечает, что в Украине используются йодосодержащие и гадолиний содержащие контрастные вещества для МРТ-диагностики. Вторые имеют меньше побочных эффектов. Однако их применение признали потенциально опасным.

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Возможные побочные явления и предостережения:

Металлический привкус во рту, головные боли, тошнота и кожные реакции;

Аллергические реакции;

Во время лактации контрастное вещество для МРТ можно использовать только в случае острой необходимости. Если применения избежать нельзя, кормление ребенка нужно прекратить минимум на сутки;

Необходимо осторожно использовать контрастное вещество для МРТ у пациентов с нарушением функции почек, рекомендуется проводить МРТ-обследование с применением гадолиний содержащего контрастного вещества только после тщательного анализа соотношения предполагаемой пользы и возможного риска и побочных эффектов. Необходимо рассмотреть вариант применения альтернативной визуализации.

Ранее "МедОбоз" сообщал о том, что в Украине запретили популярное лекарство от рассеянного склероза.