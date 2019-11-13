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В Украине запретили популярный антибиотик

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В Украине запретили популярный антибиотик "Аугментин", а именно его серии №868719 и №868720 производства ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина".

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Отозвать препарат попросил сам производитель.

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Распоряжение касается таблеток, покрытых оболочкой, 500 мг/125 мг, по 7 таблеток в упаковке (каждый блистер вместе с влагозащитными гранулами-саше в пакете из алюминиевой фольги) по 2 блистера в пакетах в картонной упаковке.

Также под запрет попало лекарственное средство "Адцетрис", который необходим для приготовления инфузий производства "БСП Фармасьютикалз С.П.А.", Италия.

В Украине запретили популярный антибиотик

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного препарата от кашля "Флавамед" в виде сиропа.

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Место
Украина
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