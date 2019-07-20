В Украине запретили популярные витамины: что случилось

Государственная лекарственная служба Украины решила снять с реализации витаминный комплекс "Магне В6".

Как выяснилось, лекарство будет запрещено к продаже временно, пока его не проверит Государственная служба за лекарственными препаратами и по контролю за оборотом наркотиков, пишут Подробности.

С полок аптек исчезнут таблетки "Магне В6", покрытые пленочной оболочкой венгерского производства. Причиной временного запрета продажи лекарства является его несоответствие требованиям лечения заболеваний и контроля качества препарата к регистрационному удостоверению.

Врачи достаточно часто назначают этот препарат для лечения дефицита магния в организме, а также для нормализации нервных расстройств, нарушениях сна и других проблемах с нервной системой.

Витамины Тион

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что лекарства от старения смертельно опасны. Усиление активности специфичных генов, способствующих долголетию, может быть связано с увеличением восприимчивости к инфекциям и стрессу.

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