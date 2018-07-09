В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле

В Украине временно запретили продажу леденцов "Стрепсилс" с ментолом и эвкалиптом.

Соответствующее распоряжение опубликовала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, уточнив, что ограничение касается одной серии препарата.

В тексте документа отмечается, что причиной временного запрета стало несоответствие средства требованиям по регистрации.

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В связи с этим все аптеки, имеющие в ассортименте указанные леденцы, должны изъять их из продажи и поместить в карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили популярный женский препарат.