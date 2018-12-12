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/Болезни и лечение

В Украине запретили популярную вакцину от ветрянки

1.1тЧитать материал на украинском

В Украине на постоянной основе ввели запрет на вакцину от ветрянки "Варилрикс".

Соответствующее решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Вакцина "Варилрикс" серии 32050718, производитель готовой лекарственной формы "ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а", Бельгия, упаковщик и контроль качества ООО "СмитКляйн Бичом-Биомед", Россия с маркировкой на русском языке, была ввезена на территорию Украины с нарушением требований законодательства. Украинская инструкция отсутствовала.

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"Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств безотлагательно после получения предписания: проверить наличие указанной серии лекарственного средства и принять меры по ее изъятию из обращения для дальнейшей утилизации и/или уничтожения; при наличии указанной серии лекарственного средства уведомить территориальный орган Гослекслужбы по месту нахождения о причинах наличия и принятых мерах по выполнению распоряжения", — говорится в сообщении.

Ветрянка

Ветрянка

В Украине запретили популярную вакцину от ветрянки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запретили популярный медицинский препарат "Эспумизан L", который лечит функциональные нарушения кишечника.

Эксперты пояснили, что дело в нетипичной консистенции лекарства.

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Воронов Евгений
Воронов Евгений
СУГС
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Никто не отгеноцидит укараинцив лучше, чем сами укараинци
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минин евген
минин евген
Алоизович Петр, ебонутый совсем?
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