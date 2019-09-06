В Украине запретили популярное обезболивающее средство "Нимесил". Речь идет о всех сериях препарата.

Решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Так, под запрет попали гранулы для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176.

Препарат производится "Laboratori Guidotti S.p.A", Италия. Причиной стала маркировка на польском языке партии, которая официально не ввозилась в Украину.

"Нимесил" применяют при острой боли легкой или средней интенсивности (боли при болезнях костно-мышечной системы, включая травмы, вывихи суставов, остеоартроз, растяжения связок, тендиниты – воспаления сухожилий, бурситы – воспаления суставной сумки, боли в спине, пояснице). Также Нимесил может применяться при зубной боли, альгодисменорее (болезненных менструациях).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине запретили популярные витамины.

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