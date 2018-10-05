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В Украине запретили популярное лекарство от простуды

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В Украине запретили реализацию назального спрея "ИРС 19" производства Франции.

Препарат используется для профилактики и лечения у взрослых и детей в возрасте от двух лет острых респираторных заболеваний. Решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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Лекарство применяют при ЛОР-органов и верхних дыхательных путей (острых и хронических ринитов, трахеита, хронических бронхитов, воспаления аденоидов, синуситов, фарингита, ларингита, отитов, тонзиллитов, бронхиальной астмы), осложнений гриппа и других вирусных респираторных инфекций.

Запретили препарат из-за маркировки на русском языке, что является нарушением Закона Украины "О лекарственных средствах".

В Украине запретили популярное лекарство от простуды
В Украине запретили популярное лекарство от простуды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине попали под запрет два важнейших лекарства для сердечников.

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