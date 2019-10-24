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/ Болезни и лечение

Впервые с 2017 года: в Украине зафиксировали вспышку еще одной опасной болезни

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В Волынской области зафиксировали первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита у двухлетнего ребенка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения на странице в Facebook. Выяснилось, что родители ребенка умышленно отказались от прививок.

При этом в Украине последние случаи болезни фиксировали в 2015 и 2017 годах. Заразиться полиомиелитом могут как взрослые, так и дети, однако больше рисков у непривитых детей до 7 лет.

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Минздрав подчеркнул, что единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.

"Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни одного, для увеличения резистентности организма к болезни", – сказано в сообщении.

Самыми низкими показатели вакцинации, как рассказали в министерстве, остаются в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Волынской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Иллюстрация. Прививка

Иллюстрация. Прививка

Daily Mail

Источником болезни может стать человек, который болеет или переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.

Симптомы полиомиелита

Отметим, в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.

Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в лицее №303 Киева на Позняках у 9-летнего мальчика обнаружили дифтерию, вспышка которой зафиксирована в Украине в последние дни.

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Темы
Здоровье Вакцинация Вакцинация в Украине
Место
Украина Луцк
Теги
прививка Министерство здравоохранения болезнь
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